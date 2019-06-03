Банки продолжили снижать ставки по депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне для вкладов на периоды от месяца до 3 и от 3 до 6 месяцев снизились на 0,04 процентного пункта – до 11,98% и 14% годовых соответственно. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. – до 14,67% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком свыше года потеряли в цене 0,02 п.п., средняя ставка по ним составляет 14,11% годовых. В то же время вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых, а бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

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Средние ставки по депозитам в долларах на период от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,02 п.п. и составляет 2,39% годовых. Вклады на срок от полугода до года потеряли 0,03 п.п. и предлагают 2,99% годовых. Депозиты на периоды свыше года упали в цене на 0,02 п.п. – до 3,06% годовых.

В то же время ставки по бессрочным сбережениям в долларах США по-прежнему остаются на уровне 0,69% годовых. Вклады сроком менее месяца также не изменили доходность – 1,33% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 предлагают 1,21% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро снизились для вкладов на период от 3 до 6 месяцев –на 0,06 п.п., до 1,62% годовых. Депозиты на период от 6 месяцев до года потеряли 0,07 п.п., их средняя ставка составляет 2,12% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,05 п.п. – до 2,34% годовых.

Бессрочные сбережения в европейской валюте по-прежнему предлагают 0,50% годовых, а вклады на срок менее месяца – 0,97% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком от месяца до 3 составляет 1,2% годовых.

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