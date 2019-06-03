ДТЭК Ахметова планирует начать производство автогаза

Согласно данным на торговой площадке ДТЭК, поставка оборудования должна быть завершена до июня 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Место поставки для резидентов – установка предварительной подготовки газа (УППГ) "Олефировка" (Полтавская обл.), для нерезидентов – морской порт Ильичевск (Одесская обл.).

Срок подачи заявок – до 1 июля 2019 года.

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Ранее проектные работы над установкой по производству LPG с мощностью в 50 тыс. тонн в год завершила Burisma Group Николая Злочевского.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогаздобыча" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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