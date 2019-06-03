Победители конкурсов на концессию портов "Ольвия" и "Херсон" откроют дочерние компании в Украине

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, основная задача пилотных проектов - привлечь наилучшие международные практики и технологии в украинские порты.

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: Министерство инфраструктуры Украины, Администрация морских портов, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Старший инвестиционный советник IFC Олег Кудашов рекомендовал инвесторам, которые планируют принять участие в конкурсе, начинать подготовку заявок уже сейчас.

"Многие инвесторы отмечали, что 60 дней для подачи заявок – это слишком короткий период, но поскольку новый закон о концессии еще не принят, мы имеем такие рамки. Поэтому подготовку нужно начинать уже сейчас", – отметил Кудашов.

Также разработчики пилотных проектов проинформировали инвесторов, что при подготовке к конкурсу были учтены рекомендации представителей бизнеса и АМПУ.

"Концессионный проект должен быть выгодным для всех участников, и команда международных консультантов обеспечивает постоянный диалог со всеми сторонами. Администрация морских портов Украины передаст концессионеру причалы и другую инфраструктуру. Для нас важно выполнение будущим инвестором обязательств по текущему и капитальному ремонтам на протяжении всего срока реализации проекта, а также планов по наращиваю грузопотоков, через эти порты", – подчеркнул руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

В соответствии с мнениями потенциальных участников в рамках проведения IFC так называемый market sounding для увеличения числа потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов. Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в концессию.

Основные условия пилотных концессионных проектов остались неизменными: обязательные инвестиции в развитие обоих портов в размере порядка $60 млн для проекта в Ольвии и $8 млн – для проекта в Херсоне, выделение средств в размере не менее 5% от объема капитальных инвестиций (CapEx) на развитие транспортной инфраструктуры городов, в которых расположены порты и соблюдение социальных обязательств перед сотрудниками предприятий, которые передаются в концессию. Кроме этого ожидается значительный рост грузооборота и увеличений отчислений в местные бюджеты.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram