Toshiba вышла из проекта по производству сжиженного газа в США

Как сообщили компании в минувшие выходные, сделка включает 20-летнее толлинговое соглашение на производство 2,2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год на третьей очереди завода Freeport LNG (Техас) и соответствующие соглашения о транспортировке газа по трубопроводам к этом терминалу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что эти мощности будут введены в эксплуатацию ко второму кварталу 2020 года.

Согласно условиям сделки, Total купит все акции Toshiba America LNG corporation за $15 млн, в то же время Toshiba Energy Systems and Solutions Corp переуступит все контракты, связанные с LNG-бизнесом, за что Total получит от Toshiba $800 млн. Таким образом, Total получит от Toshiba $800 млн, сообщила французская компания.

В сообщении Toshiba говорится, что все контракты, связанные с бизнесом по продаже LNG, в которые вступила Toshiba, включая контракты между компаниями группы Toshiba и трейдинговые соглашения Toshiba с ее клиентами, перейдут Total или будут отменены.

Total ожидает, что после удовлетворения всех юридических требований со стороны регулирующих органов и партнеров, сделка будет завершена к концу 2019 года.

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Согласно сообщению Toshiba, стороны планируют пройти все необходимые процедуры, включая утверждение компанией, реализующей проект – FLNG Liquefaction 3 LLC – гарантии по исполнению толлингового соглашения, которую должна взять на себя Total, и завершить сделку к апрелю 2020 года.

С закрытием сделки Toshiba зафиксирует убыток примерно в 93 млрд йен (около $800 млн) в своих финансовых результатах.

"Toshiba максимизирует свою стоимость, концентрируясь на растущих областях, и с закрытием сделки Toshiba закончит свой выход из LNG-бизнеса, который признала нецелевым", – подчеркивает японская компания.

"Уже являясь интегрированным игроком на американском газовом рынке, Total планирует стать одним из лидирующих экспортеров LNG из США к 2020 году с портфелем в 7 млн тjyy LNG в год", – прокомментировал сделку президент Total по газу, возобновляемым источникам и энергетике Филипп Сокэ.

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