Авиакомпания Czech Airlines возобновила рейсы из Одессы в Прагу

Об этом говорится в сообщении Одесского аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю.

Из Одессы воздушное судно будет отправляться по вторникам и пятницам. С 18 июня - также по воскресеньям, а со 2 июля - и по четвергам.

Время вылета - 5:00 по местному времени.

Из Праги рейс будет выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. С 17 июня добавится рейс по субботам, а с 1 июля - и по средам.

Время вылета - 22:45 по местному времени.

Стоимость билета в одну сторону - от 2,7 тыс. грн.

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