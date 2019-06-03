Нацбанк пояснил снижение курса гривни политической нестабильностью

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре за май, текст которого обнародован на сайте Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"На валютном рынке в течение большей части мая гривня умеренно укреплялась благодаря значительному предложению иностранной валюты. Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением. В результате, в мае обменный курс гривниы к доллару и евро ослаб (примерно на 1%)", – отмечается в обзоре.

При этом в НБУ напомнили, что в апреле реальный и обменных курсы гривни значительно укрепились к доллару, по сравнению с большинством валют стран- топговых партнеров Украины. Кроме того, кур национальной валюты оставался существенно выше, чем в апреле 2018 года.

В то же время НБУ указал,, что в целом по итогам мая смог выкупить на валютном рынке $167 млн в резервы благодаря укреплению гривни в первые три недели месяца.

Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.

Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.

При этом в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,3357 грн/$ до 26,8547 грн/$, или почти на 2%.

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