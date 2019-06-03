Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" стоимость автогаза увеличилась на 8-9 копеек – до 13,31 грн за литр.

В сети ОККО цены выросли на 8 копеек – до 13,87 грн/л.

На станциях "БРСМ-Нафта" и KLO автогаз подорожал на 9 и 10 коп. – до 13,55 и 13,94 грн/л соответственно.

Также цены выросли в сетях AMIC, "Автотранс", "Надежда", "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Mango.

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Как сообщалось, автогаз начал дорожать 31 мая. Средняя цена продукта по состоянию на 3 июня выросла на 15 коп./л.

Перед этим биржевые цены на сжиженный природный газ всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросли на 30% (на 5,45 тыс. грн) – до 24,42 тыс. грн за тонну.

Так, на минувшей неделе казахская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины из-за опасений проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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