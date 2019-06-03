"Укртрансгаз" привлек четырех европейских советников для отделения ГТС Украины

Как сообщает пресс-служба компании, своих представителей делегировал Консорциум газовых компаний ЕС, которые поддерживают процесс анбандлинга украинской ГТС и заинтересованы в дальнейшем участии в управлении системой, передает БизнесЦензор.

В частности, с 3 июня на должностях советников генерального директора филиала "Оператор ГТС Украины" АО "Укртрансгаз" начали работу представители компаний GRTgaz S.A. (Франция), Gasunie (Нидерланды) и Snam S.p.A. (Италия):

Yves Brulle (Ин брюле), представитель GRTgaz – советник по вопросам развития сети и инвестиционного планирования. Ранее – старший аналитик по стратегии GRTgaz (Франция).

Willem Coppoolse (Уильям Копулс), представитель Gasunie – советник по коммерческой деятельности. Ранее – директор по развитию бизнеса в регионе Россия и Украина ENGIE Europe NECST

Vincenzo Mauro Cannizzo (Винчензо Мауро Каниццо), представитель Snam – советник по вопросам газоизмерений и метрологии. Ранее – глава департамента качества услуг Snam (Италия).

Andrea Rovelli (Андреа Ровелли), представитель Snam – советник по эксплуатации сети и вопросам охраны труда и экологии. Ранее – руководитель проекта по управлению рисками Snam (Италия).

"Опыт советников поможет в развитии управленческих процессов и технических регламентов Оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС и лучшими европейскими практиками. Эксперты будут активно участвовать в проекте отделения и помогать в прохождении сертификации нового оператора ГТС со стороны НКРЭКУ и Секретариата Энергетического Сообщества до конца текущего года", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что привлечение специалистов из ЕС является первым этапом сотрудничества между украинским и европейскими операторами ГТС в рамках Соглашения о создании совместной рабочей группы, которое было подписано в начале апреля текущего года.

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Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая модель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

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