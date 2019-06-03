Цены на газ в Европе упали до минимума за три года

Об этом со ссылкой на пресс-службу УЭБ сообщает БизнесЦензор.

По данным УЭБ, на европейских рынках в 30-31 мая наблюдался обвал цен природного газа. Котировки в очередной раз били рекорды по уменьшению цен.

"На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года", - сообщает УЭБ.

Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Данную тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы, не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке.

В Западной Европе цены 30 мая снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций.

Это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского LNG, отмечает УЭБ.

29 мая, по данным УЭБ, американский сжиженный газ, согласно заявлению Министерства энергетики США, был переименован в "газ свободы", поставки которого "предоставляет союзникам Америки доступный источник энергии".

УЭБ прогнозирует, что на фоне снижения цены, существенного сокращения поставок американского газа в Европу в ближайшее время не предвидится.

"В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас - втрое меньше", - комментирует ценовую ситуацию член Биржевого комитета Инна Щербина.

По ее данным, на Украинской энергетической бирже за аналогичный период цена была снижена вдвое - от 12400 до 6700 грн. за тыс. куб. м.

"И хотя ликвидность украинского рынка значительно меньше ликвидность на европейских хабах, взаимосвязь в динамике изменения цен четко прослеживается, в основном из-за обеспечения свободного оптового рынка газа за счет импортного сырья", - сказала Щербина.