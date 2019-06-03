Украина согласовала сертификат на экспорт рыбы в Сербию

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает БизнесЦензор.

Сертификат регламентирует экспорт из Украины в Сербию рыбы и рыбных продуктов, предназначенных для потребления человеком.

Как сообщал БизнесЦензор, производство рыбной продукции в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 5% – до 66,4 тыс. тонн. Экспорт мороженой рыбы увеличился на 2,3% – до 0,67 тыс. тонн, импорт вырос на 15% – до 290,6 тыс. тонн.