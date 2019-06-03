Японская Toshiba уходит из газового бизнеса, продав активы с убытком $800 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили компании в минувшие выходные, сделка включает 20-летнее толлинговое соглашение на производство 2,2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год на 3-ей очереди завода Freeport LNG (Техас) и соответствующие соглашения о транспортировке газа по трубопроводам, питающим этот терминал.

Ожидается, что эти мощности будут введены в эксплуатацию ко второму кварталу 2020 года.

По условия сделки, Total купит все акции Toshiba America LNG corporation за $15 млн, в то же время Toshiba Energy Systems and Solutions Corp переуступит все контракты, связанные с СПГ-бизнесом, за что Total получит от Toshiba $800 млн. Таким образом, Total получит от Toshiba $800 млн, сообщила французская компания.

В сообщении Toshiba говорится, что все контракты, связанные с бизнесом по продаже СПГ, в которые вступила Toshiba, включая контракты между компаниями группы Toshiba и трейдинговые соглашения Toshiba с ее клиентами, перейдут Total или будут отменены.

Total ожидает, что после удовлетворения всех юридических требований со стороны регулирующих органов и партнеров, сделка будет завершена к концу 2019 года. По сообщению Toshiba, стороны планируют пройти все необходимые процедуры, включая утверждение компанией, реализующей проект - FLNG Liquefaction 3 LLC - гарантии по исполнению толлингового соглашения, которую должна взять на себя Total, и завершить сделку к апрелю 2020 года.

С закрытием сделки Toshiba зафиксирует убыток примерно в 93 млрд йен (около $800 млн) в своих финансовых результатах.

"Toshiba максимизирует свою стоимость, концентрируясь на растущих областях, и с закрытием сделки Toshiba закончит свой выход из СПГ-бизнеса, который признала нецелевым", - подчеркивает японская компания.

"Уже являясь интегрированным игроком на американском газовом рынке, Total планирует стать одним из лидирующих экспортеров СПГ из США к 2020 году с портфелем в 7 млн т СПГ в год", - приводятся в сообщении слова президента Total по газу, возобновляемым источникам и энергетике Филиппа Сокэ (Philippe Sauquet).