Ввод жилья в эксплуатацию в первом квартале увеличился на 32%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 393,8 тыс. кв. м жилья (56,8% общего объема), в сельской местности – 1 млн 60 тыс. кв. м. При этом 61,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 38,3% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 26,098 тыс. квартир, при этом в городах – 16,9 тыс. квартир, в селах – 9,2 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 94 кв. м, при этом средняя площадь квартир в одноквартирных домах составила 154,1 кв. м, в многоквартирных – 57,8 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях по итогам первого квартала 2019 года введено в эксплуатацию 51,7% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 174,3 тыс. кв. м (7,1%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области – на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте – Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.

Наивысшие показатели роста ввода жилья в первом квартале 2019 года к первому кварталу предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черновицкой (на 361,5%, до 152,9 тыс. кв. м), Тернопольской (на 211,9%, до 116 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской областях (на 181,2%, до 235 тыс. кв. м).

По данным Госстата, в 2018 году ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн 689 тыс. кв. м.