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03.06.19 11:16

Украина завершила весеннюю посевную кампанию

В Украине завершилась весенняя посевная кампания, сообщает Министерство аграрной политики.

Украина завершила весеннюю посевную кампанию

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики сообщает БизнесЦензор.

"По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 составляет в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года", - сообщает министерство.

Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, технические – 9,2 млн га, что также на уровне прошлого года. "Структура посевных площадей, в последние годы, оптимизирована и значительных изменений не претерпит", - сообщает Минагрополитики.

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