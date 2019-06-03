Продажи новых автомобилей в Украине незначительно выросли за май

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки Toyota. Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Toyota. Таким образом, показатель годичной давности этого японского бренда улучшился почти на 46%.

Второй по популярности стала Renault. За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Рено в Украине вырос на 29%.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя третье место занял Hyundai. В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.

Четвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных машин и 26% роста к маю прошлого года.

Замыкает лидерскую пятерку Kia с результатом 445 авто (+18%).

Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца в этот раз заслужил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.