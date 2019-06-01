Польша восстановит работу нефтепровода "Дружба" после выплаты РФ компенсаций за грязную нефть

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Стороны уже встречались 23 мая в Варшаве, но смогли договориться только о графике работ по устранению последствий аварии.

"Достигнуто согласие по техническим аспектам очистки трубы, которое позволит возобновить привычный режим транзита нефти по системе нефтепроводов. Но вопрос компенсаций пока еще не обсуждался", - говорится в ответе польского МИД.

Следующий раунд переговоров состоится в Москве 3 июня.

Власти Польши заявили, что не будут в реверсном режиме перекачивать загрязненную нефть обратно в Россию. "Согласно договоренностям, некондиционная нефть, попавшая в Польшу, будет поставлена покупателям (НПЗ) после того, как будет смешана с чистой нефтью в пропорции, гарантирующей, что уровень загрязнения находится на приемлемом уровне", - сообщил МИД Польши.

Польские власти не уточнили, какое количество загрязненной нефти оказалось на территории страны. По данным представителя компании "Транснефть", отвечающей за транзит нефти по "Дружбе", в Польшу и Германию суммарно попали чуть менее 700 тысяч тонн некондиционного сырья.

Власти Польши, в отличие от других стран-транзитеров, не согласились на предложение России сначала возобновить подачу кондиционной нефти, а потом решать вопрос компенсаций за нанесенный ущерб в результате остановки транзита и попадания в нефтепровод грязной нефти с хлорорганикой, обладающей коррозийными свойствами.

Вместо этого Варшава настаивает на том, что первостепенный вопрос - именно порядок возмещения убытков. "После того, как будет урегулирован вопрос компенсаций и удовлетворения претензий со стороны польских и немецких потребителей, прокачка нефти возобновится", - заявил МИД Польши.

Польские партнеры "Дружбы" - оператор национального отрезка нефтепровода и два крупнейших НПЗ страны - уже сообщили российской стороне размер понесенных ими убытков.

В качестве даты возобновления поставок нефти Польша называет 9 июня - "если договоренность будет достигнута в течение ближайших дней".

"Транснефть" называет сроком начала поставок кондиционной нефти на территорию Польши 10 июня. На полное восстановление транзита по всем трем нитка северной ветки трубопровода Варшава рассчитывает с 1 июля.