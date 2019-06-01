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01.06.19 14:58

Конгресс США предложил ввести 5 видов санкций против страховщиков "Северного потока-2"

Конгресс США предлагает вводить минимум 5 видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода "Северный поток-2".

конгресс

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

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