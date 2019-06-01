Конгресс США предложил ввести 5 видов санкций против страховщиков "Северного потока-2"

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В частности, сенаторы предлагают:

Отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;

Запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев;

Запрет на работу с госдолгом США или федсредствами;

Запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.

Запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов, укладывающих российские трубы для "Северного потока-2" на глубину 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2".