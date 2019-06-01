БизнесЦензор

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01.06.19 10:02

Китай ввел пошлины против США на $60 миллиардов

Китай с 1 июня повышает пошлины на импорт из США на сумму около $60 миллиардов

война,китай,сша,торговая

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор. .

Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров - на них пошлины повышены на 20% или 25%.

В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.

До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.

Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон. Ранее по поручению президента Дональда Трампа США ввели ограничения против китайских товаров на сумму около $200 миллиардов.

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