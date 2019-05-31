Украина экстрадировала в Казахстан беглого помощника бизнесмена Ертаева

Об этом сообщила пресс-служба казахстанской генпрокуратуры, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и Антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован Айдос Кусаинов - экс-помощник советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева", - говорится в распространенной информации.

По данным генпрокуратуры Казахстана, Кусаинов подозревается в хищении денежных средств банка путем растраты в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Ертаевым и другими лицами на сумму 26,3 млн тенге (381,37/$1) и $1,7 млн.

"После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он объявлен в международный розыск", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.

Как сообщалось, в марте прошлого года Ертаев был объявлен в международный розыск по подозрению в организации хищений в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО "BANK RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами.

Ертаев был задержан в России и 15 марта текущего года экстрадирован в Казахстан.

Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 человека, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка - ранее экстрадированный акционер банка Бахыт Ибрагим, И.Мажинов, Д.Туганбай, Д.Едигенев, А.Мамырбеков, Т.Шарипов и другие.

Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.

В настоящее время специальными прокурорами расследование по делу завершено, участники процесса знакомятся с материалами.

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