Google введет новые правила приватности для дополнений к Chrome и Drive

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В то же время для приложений, подключающихся к сервису Google Drive, такие как Pixlr, будет закрыт доступ ко всем файлам пользователя. Эти изменения стали следствием Project Strobe, аудита, проведенного Google в октябре 2018 года для изучения того, как сторонние сервисы обрабатывают пользовательские данные.

Примечательно, что Google будет требовать публикации политики приватности от расширений для браузера, которые обрабатывают предоставляемый пользователем контент и персональные коммуникации. Ранее публикация политики приватности требовалось только от небольшого количества расширений для Chrome, которые обрабатывали уязвимые данные пользователей. И хотя изменения в правилах Google увеличит количество расширений, от которых требуется публикация политики приватности, это не будет требоваться от всех 180 тыс. приложений, доступных в Chrome Web Store. На текущий момент около 85% расширений для Chrome не имеют такой политики.

Приложения для Google Drive должны будут перейти на модель доступа к пользовательскому контенту "пофайлово". Иными словами, они должны будут запрашивать разрешение каждый раз, когда им потребуется получить доступ к каждому отдельному файлу.

Google уже уведомила разработчиков о новых правилах, но фактически они вступят в силу осенью. В отношении разработчиков приложений для Google Drive, измененные правила вступят в силу не ранее следующего года.

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