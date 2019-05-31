Запрет Россией поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы, – Данилюк

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", – сказал Данилюк на брифинге 31 мая после совещания в СНБО.

Данилюк отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ.

"Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это на самом деле происходит", – указал Данилюк.

Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов) готовы", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.

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