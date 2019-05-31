Антимонопольный комитет оштрафовал столичного застройщика за недостоверную рекламу

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Временная админколегия АМКУ оштрафовала "Скайпарк Груп" за обман покупателей при строительстве жилья. Обещанной в рекламе автостоянки возле нового ЖК Park Land не будет, ведь территория не принадлежит застройщику. В чем недобросовестная конкуренция? В том, что ложные данные могут стимулировать потребителей к приобретению квартир именно в ЖК Park Land, и таким образом оказывать "Скайпарк груп" преимущества в конкуренции на рынке строительства жилых и нежилых объектов", – сообщил Хмельницкий.

По словам главы столичного подразделения АМКУ, размер штрафа для ООО "Скайпарк Груп" составит 3 млн грн.

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Согласно данным веб-сайта ЖК ParkLand, проект включает строительство 35 домов. Девелопером проекта является "ЗИМ Кэпитал Груп".

ООО "Скайпарк Груп" создано в 2015 году, основным видом деятельности является строительство жилых нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра, учредителями ООО выступают Алексей Левицкий (1%) и ООО "Инвестиционная компания "ЗИМ" (99%).

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