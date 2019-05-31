БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.05.19 20:15

Антимонопольный комитет оштрафовал столичного застройщика за недостоверную рекламу

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Скайпарк Груп", реализующего проект строительства жилого комплекса (ЖК) ParkLand в Соломенском районе Киева, за предоставление покупателям недостоверной информации.

Антимонопольный комитет оштрафовал столичного застройщика за недостоверную рекламу

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Временная админколегия АМКУ оштрафовала "Скайпарк Груп" за обман покупателей при строительстве жилья. Обещанной в рекламе автостоянки возле нового ЖК Park Land не будет, ведь территория не принадлежит застройщику. В чем недобросовестная конкуренция? В том, что ложные данные могут стимулировать потребителей к приобретению квартир именно в ЖК Park Land, и таким образом оказывать "Скайпарк груп" преимущества в конкуренции на рынке строительства жилых и нежилых объектов", – сообщил Хмельницкий.

По словам главы столичного подразделения АМКУ, размер штрафа для ООО "Скайпарк Груп" составит 3 млн грн.

Читайте также: Антимонопольный комитет оштрафовал АМПУ за двойную тарификацию при перевалке грузов в порту "Одесса"

Согласно данным веб-сайта ЖК ParkLand, проект включает строительство 35 домов. Девелопером проекта является "ЗИМ Кэпитал Груп".

ООО "Скайпарк Груп" создано в 2015 году, основным видом деятельности является строительство жилых нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра, учредителями ООО выступают Алексей Левицкий (1%) и ООО "Инвестиционная компания "ЗИМ" (99%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100