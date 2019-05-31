Зеленский поручил Кабмину определить дату запуска рынка электроэнергии, – Данилюк

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Данилюк отметил, что сегодняшней заседание Совета по вопросам энергетики проходило в расширенном варианте, в том числе с участием представителей энергетических госкомпаний и регуляторов рынка.

"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона нужно отложить и вопрос, делать это на 3 месяца, на 9 месяцев, на год", – сказал секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что дискуссия по этому вопросу была "очень горячей".

"Но также была позиция, что нужно готовиться к тому, что он будет введен (я 1 июля, – ред.), и здесь не последнюю роль играет способность Рады принять этот закон, который отложит (запуск рынка электроэнергии, – ред.). Сейчас этот вопрос является открытым, и окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", – подчеркнул секретарь Совета.

"Была позиция президента в следующем – еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию… То есть, мы дадим некоторое время сформировать единую позицию, в противном случае этот вопрос будет выноситься на заседание СНБО", – добавил Данилюк.

Секретарь Совета уточнил, что отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, может пройти через 2 недели.

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Как сообщалось, ранее перенести новый оптовый рынок рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля также раскритиковал Андрей Герус, представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 и 30 мая не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка электроэнергии из-за отстутствия кворума.

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