Зеленский анонсировал решения СНБО по вопросам энергетики через две недели

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам совещания с участием членов СНБО по вопросам энергетической безопасности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в сообщении, сегодня проблематику энергетики на заседании СНБО обсудили в формате совещания.

В ходе совещания президент подчеркнул, что украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников. Так, в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. В частности, с 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее перенести новый оптовый рынок рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля также раскритиковал Андрей Герус, представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 и 30 мая не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка электроэнергии из-за отстутствия кворума.

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