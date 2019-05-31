Квартальный убыток Uber превысил $1 миллиард

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Выручка в размере $3,1 млрд соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне $1,0-$1,11 млрд.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в ходе телефонной конференции сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019 "годом инвестиций".

Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в $45, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль.

Квартальные расходы выросли на 35%, поскольку компания потратила значительные средства в преддверии IPO ранее в мае.

Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 млн по сравнению с 91 млн в конце четвертого квартала.

Чистый убыток составил $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, по сравнению с чистой прибылью в $3,75 млрд, или $1,84 на акцию, годом ранее, когда поддержку результатам оказала продажа активов компании Grab и "Яндексу".

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