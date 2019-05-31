Санкции США ударили по добыче нефти странами ОПЕК, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное исследование, передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия увеличила добычу в мае, но недостаточно сильно, чтобы компенсировать падение иранского экспорта из-за санкций США.

При этом, хотя Саудовская Аравия наращивает добычу на фоне призывов президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть, королевство по-прежнему производит меньше лимита, установленного глобальным пактом ОПЕК+.

"Мы наблюдаем падение добычи ОПЕК в мае до самого низкого уровня за многие годы. В этом месяце не так много больших увеличений, и многие страны отчитываются о снижении производства", – сказал источник в отрасли, который отслеживает добычу ОПЕК.

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Согласно исследованию, уровень соблюдения сделки о сокращении добычи ОПЕК+ в мае составил 96% против 132% в апреле из-за увеличения добычи в Саудовской Аравии, а также в Ираке и Анголе.

Однако падение производства в Иране и Венесуэле, которые освобождены от соблюдения соглашения, более чем компенсировали это увеличение.

Сильнее всего снизилась добыча в Иране – на 400 тыс. баррелей в сутки. Производство в Венесуэле сократилось на 50 тыс. баррелей в сутки.

Согласно исследованию, Саудовская Аравия увеличила добычу на 200 тыс. баррелей в сутки – до 10,05 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось, несмотря на снижение добычи, цена на нефть Brent в четверг опустилась ниже $65 за баррель с шестимесячного пика в $75 за баррель на фоне опасений о торговых войнах.

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