Банки обеспокоены политической ситуацией и сотрудничеством с МВФ, – опрос НБУ

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 20 банков, 8 страховых и инвестиционных компаний, проведенного Национальным банком Украины в период с 13 по 27 мая, о системных рисках финансового сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, две трети опрошенных руководителей финансовых учреждений оценили состояние сектора как удовлетворительное, еще 21% – как хорошее.

В то же время, по мнению большинства респондентов, в ближайшие полгода состояние рынка не изменится. 64% опрошенных считают, что на сегодня общий уровень риска в системе среднего, а 36% оценили его как высокий.

Как отмечают в НБУ, в третьем опросе подряд респонденты указали, что наиболее существенными источниками риска для финансового сектора является коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы: 57% опрошенных отметили, что это факторы высокого риска, еще 29% считают их очень высокими.

"В то же время наибольшая доля опрошенных (32%) считала факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями. Участники опроса подтверждали это также в открытых вопросах, уточняя, что сотрудничество с МВФ критически важно для обеспечения стабильности сектора", – подчеркнули в НБУ.

По данным регулятора, в пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора попали коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы; политическая и социальная ситуация в Украине; состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями; состояние защиты прав кредиторов и инвесторов; мошенничество и кибернетические угрозы.

"Если сравнить с результатами предыдущего опроса, проведенного в ноябре 2018 года, по мнению респондентов, больше всего риски выросли факторов политической и социальной ситуации в стране и притока иностранного капитала (прямых инвестиций) в Украину. Наиболее существенно, по их оценкам, уменьшился риск конкуренции на рынке финансовых услуг", - сообщает НБУ.

Опрос проводился с 13 по 27 мая, участие в нем приняли руководители 20 банков, 4 страховых и 4 инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, в отношении которых введены санкции.

Национальный банк Украины проводит опрос о системные риски финансового сектора дважды в год, результаты которого показывают, как топ-менеджеры банков оценивают состояние финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и чего ожидают в следующие полгода. Следующий опрос о системных рисках финансового сектора будет опубликован в ноябре 2019 года.

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