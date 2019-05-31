БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.05.19 19:45

Минагрополитики предложило создать отдельную группу налогообложения для фермеров

Министерство аграрной политики и продовольствия может инициировать выведение фермерских хозяйств отдельную группу налогообложения.

земля,зерно,село,трактор,поле,фермер,пшеница,сельское,хозяйство,господарство,сг,сільське

Об этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета сообщил в ходе слушаний, организованных профильным комитетом Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Заместитель министра отметил, что создание отдельной группы налогообложения для фермеров является актуальным вопросом, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в "4-й льготной группе налогообложения".

Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта №8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в Украине.

Читайте также: Минагрополитики планирует запустить доплату ЕСВ для фермеров с 1 октября

Замминистра также отметил важность поддержки со стороны европейских партнеров для сельского развития в Украине.

"Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами по поддержке малых и средних фермерских хозяйств. Одна из общих наработок – это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе – Платежного агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения государственных средств. То есть государственная поддержка станет еще доступнее для малых сельхозпроизводителей", – отметил Шеремета.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100