Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков

Речь идет о политических слоганах и названии партии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно определенным в заявках классификациям, указанные торговые марки Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.

В заявке на регистрацию бренда "Слава - країні" указано также финансовое спонсорство, предоставление помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.

Как сообщалось, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") заявки на регистрацию 5 новых товарных заков, связанных с его политической деятельностью.

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