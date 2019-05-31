БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.05.19 17:13

Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков

Компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") на регистрацию четырех политических товарных знаков.

Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков

Речь идет о политических слоганах и названии партии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно определенным в заявках классификациям, указанные торговые марки Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.

В заявке на регистрацию бренда "Слава - країні" указано также финансовое спонсорство, предоставление помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.

Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков 01

Как сообщалось, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") заявки на регистрацию 5 новых товарных заков, связанных с его политической деятельностью. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100