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31.05.19 16:55

SkyUp допустили к полетам в Чехию

Комиссия Госавиаслужбы на заседании 29 мая одобрила заявку SkyUp на полеты из Киева в чешский город Пардубице.

SkyUp допустили к полетам в Чехию

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Лоукост сможет выполнять регулярные рейсы по этому маршруту с 1 октября 2019 года с частотой до трех раз в неделю.

Одновременно с этим комиссия дала зеленый свет "Розе Ветров" на выполнение регулярных рейсов из Днепра в Бодрум с частотой два раза в неделю.

Также комиссия отказала Atlasjet Ukraine в оформлении права на полеты на линии Киев-Измир четыре раза в неделю на основании отсутствия свободной квоты.

Заявок на получение прав на маршруты от других авиакомпаний для рассмотрения на заседании 29 мая не было.

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