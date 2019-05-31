Суд отложил рассмотрение иска Коломойского по делу о рефинансировании "Приватбанка"

Соответствующую информацию Укринформу подтвердили в Национальном банке, передает БизнесЦензор.

Суд мотивировал такое решение тем, что НБУ должен предоставить дополнительные документы по этому делу.

Как сообщалось, ранее в пятницу Национальный банк Украины заявил, что экс-акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский пытается заблокировать иск Национального банка в Швейцарии с помощью украинских судов, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства.

В декабре 2018 года НБУ обратился к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ.

Напомним, в ходе предыдущего заседания по делу Хозяйственный суд Киева 20 мая по требованию экс-совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского обязал Национальный банк Украины (НБУ) предоставить данные о рефинансировании финучреждения за период с 2000-го по 2017 год.

Ранее Хозяйственный суд Киеварешил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ) и "Приватбанку" о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним.

При этом 20 апреля Печерский районный суд Киева по иску олигарха принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал.

По данным НБУ, в 2015 году олигарх взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая по состоянию на апрель 2019 года составляла 9,2 млрд грн.

18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и подали апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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