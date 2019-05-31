Зеленский ввел представителей своей команды в состав СНБО

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №340/2019 от 31 мая обнародован на сайте главы государства.

Документом внесены изменения в указ президента от 15 декабря 2014 года №929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями).

В частности, новым председателем СНБО указан президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в персональный состав Совета введены первый заместитель главы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Игорь Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

В то же время из состава СНБУ выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Таким образом, из прежнего состава СНБО остались глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, премьер-министр Владимир Гройсман, глава МИД Павел Климкин, генпрокурор Юрий Луценко, спикер парламента Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко, министр обороны Степан Полторак, глава НБУ Яков Смолий.

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Как сообщалось, ранее Зеленский анонсировал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 31 мая рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Накануне секретарь СНБО Александр Данилюк уточнил, что Совет на заседании в пятницу также планирует определить, готова ли Украина к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

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