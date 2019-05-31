АМПУ и "Укрзализныця" работают над увеличением пропускной способности припортовых ж/д станций

Об этом рассказал глава АМПУ Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Среди таких инструментов - изменение планов формирования поездов и тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом, привлечение инвестиций стивидорных компаний для проектирования и реконструкции железнодорожной инфраструктуры припортовых станций.

"В марте 2019 года нам удалось достичь соглашения с "Укрзализныцей" об изменении тарифного расстояния доставки и, соответственно, размера оплаты железнодорожных перевозок металлопродукции со станции Запорожье-Левое в адрес Херсонского морского порта. Тариф за перевозку одного вагона уменьшился примерно на 2200 грн", - отметил Вецкаганс.

В проект финансового плана регионального филиала "Одесская железная дорога" на 2019 год включены работы по реконструкции нечетной горловины станции Николаев-Грузовой. Они будут производиться за счет инвесторов - портовых операторов Николаевского филиала АМПУ - и позволят увеличить перерабатывающую способность припортовой станции.

Также организована рабочая группа в составе представителей стивидорных компаний, специалистов АМПУ и регионального филиала "Одесская железная дорога". Сейчас ведется подготовительная работа по реализации проекта реконструкции станционного парка станции Одесса-Порт. За счет стивидорных компаний уже разработана проектно-сметная документация.

Наконец, для увеличения пропускной способности магистральных железнодорожных путей в проект финансового плана регионального филиала "Одесская железная дорога" на 2019 год включены 3 млрд грн. Эти средства заложены для начала работ по электрификации участка железной дороги со строительством двух путей от станции Долинская до станции Николаев и далее до станции Колосовка в направлении портов Одесского региона.

"Припортовые железнодорожные станции проектировались в Украине прежде всего для приема импортных грузов, которые преобладали над экспортными. Сейчас ситуация изменилась на противоположную: экспорт в украинских портах составляет почти три четверти перевалки. Модернизация железнодорожных станций отстает от переориентации грузопотоков и увеличения номенклатуры грузов, что усложняет логистику", - объяснил сложившуюся ситуацию глава АМПУ.

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