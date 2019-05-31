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31.05.19 15:52

АМПУ и "Укрзализныця" работают над увеличением пропускной способности припортовых ж/д станций

Администрация морских портов Украины совместно с "Укрзализныцей" и ее региональными филиалами работает над увеличением пропускной способности припортовых станций, используя для этого все возможные инструменты.

николаев,порт

Об этом рассказал глава АМПУ Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Среди таких инструментов - изменение планов формирования поездов и тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом, привлечение инвестиций стивидорных компаний для проектирования и реконструкции железнодорожной инфраструктуры припортовых станций.

"В марте 2019 года нам удалось достичь соглашения с "Укрзализныцей" об изменении тарифного расстояния доставки и, соответственно, размера оплаты железнодорожных перевозок металлопродукции со станции Запорожье-Левое в адрес Херсонского морского порта. Тариф за перевозку одного вагона уменьшился примерно на 2200 грн", - отметил Вецкаганс.

В проект финансового плана регионального филиала "Одесская железная дорога" на 2019 год включены работы по реконструкции нечетной горловины станции Николаев-Грузовой. Они будут производиться за счет инвесторов - портовых операторов Николаевского филиала АМПУ - и позволят увеличить перерабатывающую способность припортовой станции.

Также организована рабочая группа в составе представителей стивидорных компаний, специалистов АМПУ и регионального филиала "Одесская железная дорога". Сейчас ведется подготовительная работа по реализации проекта реконструкции станционного парка станции Одесса-Порт. За счет стивидорных компаний уже разработана проектно-сметная документация.

Наконец, для увеличения пропускной способности магистральных железнодорожных путей в проект финансового плана регионального филиала "Одесская железная дорога" на 2019 год включены 3 млрд грн. Эти средства заложены для начала работ по электрификации участка железной дороги со строительством двух путей от станции Долинская до станции Николаев и далее до станции Колосовка в направлении портов Одесского региона.

"Припортовые железнодорожные станции проектировались в Украине прежде всего для приема импортных грузов, которые преобладали над экспортными. Сейчас ситуация изменилась на противоположную: экспорт в украинских портах составляет почти три четверти перевалки. Модернизация железнодорожных станций отстает от переориентации грузопотоков и увеличения номенклатуры грузов, что усложняет логистику", - объяснил сложившуюся ситуацию глава АМПУ.

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