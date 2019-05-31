Дефолт остановит экономическую поддержку Украины со стороны Запада, – ЕК

Такое мнение высказала директор по вопросам международных экономических отношений и глобального управления Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Таким образом Флорес ответила на вопросы о том, какие последствия могло бы иметь для Украины объявление дефолта, идею которого недавно озвучил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт – все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено уже на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", – отметила Флорес.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при условии вынужденного прекращения обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", – сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость выплачивать обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов – Украине важно придерживаться такой макроэкономической политики, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80% от ВНП. Сейчас он на уровне 60% – это тоже много, но этот долг – на траектории снижения, и надо придерживаться этой траектории", – отменила европейский экономист.

Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

"Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержки, например, от МВФ, от ЕС, частных рынков, – по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна лишь при условии и в результате финансовой стабильности и реформ", – отметила представитель Еврокомиссии.

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Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины

Позднее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.

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