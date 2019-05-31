Минрегион обязал строить "островки" для снижения скорости на въезде в города

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, по возможности такие средства безопасности должны предусматриваться и во время капитального ремонта. Соответствующая норма содержится в изменениях в государственные строительные нормы, которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября.

"Вводим европейскую практику искусственного снижения скорости движения на трассах. Теперь с 1 сентября все новые и реконструированные автомобильные трассы должны обязательно содержать технические средства безопасности на въездах в населенные пункты. В Европе они называются traffic calming. Например, это островки и другие искусственные изгибы проезжей части на трассах, которые заставляют водителей снижать скорость и быть более внимательными за рулем. Это очень важно делать именно при въезде в населенные пункты, где скорость должна быть значительно ниже, чем на трассах", – пояснил Парцхаладзе.

По словам замминистра, такие островки называются направляющими и имеют полуовальную форму. Чтобы объехать этот островок, водитель вынужден затормозить и повысить свое внимание на дороге. Направляющие островки размещаются при отсутствии наземного пешеходного перехода на полосе движения в направлении населенного пункта. Если же пешеходный переход есть, в таком случае проектируется островок безопасности для пешеходов в соответствии с требованиями ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов".

Парцхаладзе подчеркнул, что в результате правильного применения таких средств безопасности на трассах снижается средняя скорость движения на дорогах, уменьшается количество ДТП и аварий, улучшаются условия передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, успокаивается транспортный трафик.

Согласно изменениям в ГСН, места устройства направляющих островков и островков безопасности для пешеходов необходимо обустраивать соответствующими техническими средствами. Также в изменениях приведены конкретные схемы применения и расчеты по их устройства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram