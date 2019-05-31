Новый терминал аэропорта "Одесса" может заработать осенью

Об этом сообщает Думская, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с конца июля начнется поэтапный ввод в эксплуатацию новых залов обслуживания. Сначала новая аппаратура регистрации будет опробована на пассажирах внутренних рейсов. Это коснется авиакомпаний "Мотор Сич", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp.

Затем начнется постепенный переход к международным рейсам. Сначала эту процедуру опробуют на пассажирах чартерных направлений (Шарм-эш-Шейх, Анталия, Бодрум), а затем и остальных.

Сейчас в новом здании аэровокзала проводятся масштабные строительные работы. По словам очевидцев, основная часть работ завершена, готовность объекта составляет около 90%. В зале регистрации на первом этаже, а также в зале досмотра, погранконтроля и в так называемой "чистой зоне" (на втором этаже) в полном объеме уложена плитка, проведены все коммуникации, в том числе электрические, готовы лестницы и эскалаторы.

Со дня на день должен начаться монтаж электрооборудования – информационных табло, дисплеев, компьютеров, рамок и аппаратов для досмотра багажа. Также известно, что оборудованы места для общепита, кофемашин и магазинов торговли duty free.

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