Почти 100% украинских портов соответствуют международным нормам безопасности, – АМПУ

Об этом сообщил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский 30 мая в рамках Ukrainian Ports Forum-2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Сейчас практически все портовые средства, за исключением недавно созданных, охвачены оценками охраны, имеют необходимую документацию и соответствуют международным нормам. В 2019 году мы планируем провести аналогичную оценку еще в четырех портах и привести в соответствие еще около 20 портовых средств. Таким образом, уровень охвата составит более 90% и это означает, что украинские порты и терминалы на высоком уровне соответствуют международным нормам по безопасности", – отметил Гронский.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк отметил безальтернативность соблюдения требований международного и национального законодательства в вопросах морской безопасности и охраны портов всеми субъектами системы морской безопасности.

При реализации этих задач Украина может рассчитывать на международную техническую помощь. Так, руководитель отдела технического сотрудничества Международной морской организации в Западной Азии и Восточной Европе Ивайло Валев заявил о готовности IМО включать Украину в свои программы технической помощи для имплементации международных конвенций.

По словам директора Департамента морской безопасности АМПУ Андрея Кашубы, в данный момент ведется активная работа по привлечению технической помощи для обучения сотрудников АМПУ, служб морской безопасности портов и офицеров охраны портовых средств по модельным курсам ИМО в вопросах выполнения Кодекса охраны судов и портовых средств (ОСПС).

АМПУ также сотрудничает в вопросах взаимодействия повышения уровня морской безопасности с Программой экспертного контроля и защиты границ Правительства США (ExBS).

Как рассказал руководитель программы Джеймс Джонс, за последние годы налажено тесное сотрудничество между Береговой охраной США и АМПУ: проведен ряд обучающих семинаров для сотрудников служб морской безопасности морских портов и портовых операторов, деловых встреч и дискуссий.

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