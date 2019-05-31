Цены на нефть упали ниже $65 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,03 (на 3,04%) - до $64,84 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на $1,25 (на 2,21%) - до $55,34 за баррель.

С начала текущей недели WTI упала на 5,9%, в мае - на 14%.

Негативным фактором для рынка по-прежнему остаются опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, что может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть, отмечают эксперты.

Американский президент Дональд Трамп вечером в четверг заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. С 1 июля она будет повышена до 10% и затем ежемесячно будет подниматься на 5 процентных пунктов - до 25% к 1 октября.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.