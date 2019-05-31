Экспресс из Киева в "Борисполь" перевез за полгода более 360 тысяч пассажиров

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Если в начале проекта Kyiv Boryspil Express перевозил около 1 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас - втрое больше, сообщает "Укрзализныця".

Также для нужд маршрута Kyiv Boryspil Express уже начато сооружение платформы на Выдубичах для дополнительной остановки экспресса.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, на этом маршруте в идеале необходимы поезда большей вместимости, оптимально до 500 пассажиров.

5 таких составов могли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в аэропорт и обратно, считает Кравцов.

Железнодорожное сообщение из Киева в аэропорт Борисполь было открыто 30 ноября 2018.