Аграрный экспорт за четыре месяца превысил $7 миллиардов, – Минагрополитики

Об этом Трофимцева сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Экспорт составил $7,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, экспорт увеличился на $1,1 млрд (или на 18,6%)", – сообщила Трофимцева.

В частности, Украина экспортировала сельхозпродукцию в страны Азии – 41,6% ($2,96 млрд), ЕС – 33,5% ($2,38 млрд), Африканские страны – 15,7% ($1,1 млрд), страны СНГ – 6,6% ($472,2 млн), США – 0,5% ($35,6 млн).

Украиной было экспортировано кукурузы на $2,37 млрд, масла – $1,47 млрд, пшеницы – $805,5 млн, макухи – $373 млн, сои – $344,6 млн, мяса и субпродуктов – $199,2 млн, жмыха – $108,7 млн, соевого масла – $87,2 млн, сигарет – $78,3 млн, семян рапса – $73,4 млн.

По данным Минагрополитики, в то же время импорт аграрной продукции за 4 месяца 2019 года составил $2,01 млрд.