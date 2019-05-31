Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети валютных обменников (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО "Лев Капитал" непрозрачной", – сообщает НБУ.

По данным на сайте НБУ, ООО "Лев капитал" располагает сетью из 240 пунктов обмене валют, часть из которых временно не действует. Всего в реестре Нацбанка на 31 мая содержится информация о 4679 пунктах обмена валют.

НБУ обращает внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме.