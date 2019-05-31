Холодницкий заменил прокурора, который подготовил обинение нардепу Логвинскому

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Детективы расследуют дело Логвинского с августа 2017 года. По данным следствия, должностные лица Минюста в сговоре с народным депутатом и его кружением завладели 54,18 млн грн средств госбюджета в интересах ООО "Золотой Мандарин Ойл".

Кроме того, установлено, что действия должностных лиц фирмы привели к нанесению ущерба "Родовид Банку" (99,9% принадлежит государству) на сумму 1,11 млрд грн.

11 апреля этого года детективы НАБУ по согласованию с начальником отдела САП Сергеем Козачиной сообщили о подозрении должностному лицу ООО "Золотой Мандарин Ойл" (по ч. 5 ст. 191 УК). Подозреваемый предоставил обличительные показания об участии в схеме других лиц.

15 апреля постановлением прокурора САП дело в отношении этого лица выделили в отдельное производство.

22 апреля постановлением прокурора квалификацию действий этого лица было изменено (на ст. 205 УК), а 24 апреля материалы расследования вместе с ходатайством об освобождении этого лица от уголовной ответственности были направлены на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

В НАБУ отметили, показания подозреваемого подтвердили причастность реальных бенефициаров ООО "Золотой Мандарин Ойл" к схеме.

"На данный момент детективы собрали достаточно доказательств для сообщения подозрения другим лицам в этом уголовном производстве. Были подготовлены проекты сообщение о подозрении, которые в рабочем порядке изучались прокурорами шестого отдела САП для их окончательного согласования", - подчеркнули в Национальном бюро.

Вместе с тем 16 мая в НАБУ поступило постановление Холодницкого от 25 апреля об изменении группы прокуроров в этом производстве. Старшим группы был назначен заместитель Холодницкого Владимир Кривенко. Прокурора Козачину исключили из состава группы прокуроров в связи с якобы неэффективным процессуальным руководством по делу.

Однако, по мнению НАБУ, Козачина эффективно осуществлял процессуальное руководство, обеспечивал наступательность, полноту, всесторонность и объективность, поддерживал инициативы детективов о проведении тех или иных следственных действий.

Ранее были опубликованы записи из кабинета Холодницкого, на которых он гарантирует нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, что контролирует дело против нардепа.

"Я полностью контролирую ситуацию. Пока я разбирался, там угрозы тебе нет ... Причин для твоей опасности там не вижу", - говорит на записях Холодницкий.

Примерно через час после этой встречи Холодницкий вызвал старшего группы прокурора Сергея Козачину. Козачина на записи сказал, что собирается объявлять подозрение Логвинскому в совершении коррупционных преступлений. На что Холодницкий ответил, что в деле "присутствует политический момент". А в конце разговора заявил, что дело по Логвинскому нужно или отложить на неопределенный срок, или закрыть вообще.