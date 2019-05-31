Курс мексиканской валюты упал до минимума из-за пошлин США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что 10 июня США введут пошлины в 5% на все товары из Мексики, до тех пор, пока оттуда в Штаты не перестанут приезжать незаконные мигранты.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. С 1 июля она будет повышена до 10% и затем ежемесячно будет подниматься на 5 процентных пунктов - до 25% к 1 октября.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Курс мексиканской нацвалюты упал на 2,9% и торгуется сейчас в районе 19,695 песо/$1. Снижение с начала мая превышает 3,3%, что является наихудшим месячным спадом с октября 2018 года.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,11%.