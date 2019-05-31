Коломойский пытается через украинский суд заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Сегодня Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к НБУ и "Приватбанку" о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования и 5 договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам.

"Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка И. Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании И. Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - сообщает НБУ.

В декабре 2018 года НБУ обратился к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания с н его задолженности как с финансового поручителя.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем "Приватбанка", заключил с Национальным банком договоры поручительства и обязался выполнить требования по возврату кредитов рефинансирования, полученных "Приватбанком" за период 2008-2014 годов, сообщает НБУ.

"Как фактически так и юридически И. Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам "Приватбанка", задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн", - сообщает НБУ.

НБУ заявляет, что Коломойский пытается заблокировать судебные процессы в Швейцарии и Украине о взыскании этой задолженности.