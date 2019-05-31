Зеленский подал заявки на регистрацию 5 новых товарных знаков

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрации таких брендов, как "Зекоманда", Ze, Ze! и Ze2019. Также Зеленский намерен зарегистрировать ТМ "Команда Зеленського".

Знаки Зеленский планирует использовать, согласно обозначенной в заявках классификации, в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

При этом все торговые марки проектов студии "Квартал 95" зарегистрированы на Зеленского. Новоизбранный президент владеет правами на два десятка товарных знаков.