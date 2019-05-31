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31.05.19 10:11

США введут санкции против покупателей иранской нефти

Соединенные Штаты введут санкции против любой страны, которая продолжит покупать нефть в Иране после того, как 2 мая истечет срок действия временного разрешения на приобретение иранской нефти, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

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Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Санкции будут введены, "даже если страна не превысила ранее оговоренных ограничений по закупке", отмечается в заявлении Хука. "Наша неуклонная политика состоит в полном сведении к нулю закупок иранской нефти. Точка", – говорится далее в документе.

В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что несколько стран, которые в ноябре получили временное разрешение на покупку иранской нефти, могли продолжить эту практику после 2 мая, когда они превысили оговоренные ранее лимиты. Издание назвало в числе таких стран Китай и Индию.

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