США введут санкции против покупателей иранской нефти

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Санкции будут введены, "даже если страна не превысила ранее оговоренных ограничений по закупке", отмечается в заявлении Хука. "Наша неуклонная политика состоит в полном сведении к нулю закупок иранской нефти. Точка", – говорится далее в документе.

В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что несколько стран, которые в ноябре получили временное разрешение на покупку иранской нефти, могли продолжить эту практику после 2 мая, когда они превысили оговоренные ранее лимиты. Издание назвало в числе таких стран Китай и Индию.