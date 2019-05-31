Дело о тортах Roshen и "Киевхлеба" дошло до Верховного Суда

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Этими постановлениями была подтверждена правота решения Антимонопольного комитета о нарушении "Киевским БКК" конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", упаковка которого похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen Петра Порошенко, что может ввести в заблуждение потребителей.

Напомним, летом 2018 года Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" (БКК), который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс. гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия Кондитерская корпорация Roshen.

Ранее красная лента стала предметом разора между Roshen и конкурентом корпорации - компании "Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов.

Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного цвета в элементах упаковки тортов. Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и апелляционной палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ. Компания просит суд обязать МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины.

Суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года. Длительное разбирательство между производителями касалось также права на выпуск "Киевского торта".

В августе прошлого года в деле о "Киевском торте" стороны заключили мировую.