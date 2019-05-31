В Австрии назначили временного премьера на фоне политического скандала

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Бирляйн предстоит исполнять обязанности главы правительства как минимум до парламентских выборов в сентябре 2019 года. Ван дер Беллен уже поручил ей сформировать новый кабинет. Бригитте Бирляйн стала первой женщиной в стране, занявшей должность канцлера.

"Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительного, дальновидного и крайне компетентного человека", - подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас на нее возложена задача упорядочить государственные дела на фоне правительственного кризиса, вызванного публикациями в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung и повлекшего за собой вотум недоверия теперь уже экс-канцлеру Себастьяну Курцу.

По словам Бирляйн, бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер может стать вице-канцлером и министром юстиции, а дипломат Александер Шалленберг - министром иностранных дел. Последний ранее работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Правительственный кризис в Австрии был инициирован опубликованием 17 мая в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung видеозаписи, на которой бывший вице-канцлер Австрии, председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе общается с женщиной, называющей себя племянницей русского олигарха и предлагающей политику деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В итоге Штрахе ушел в отставку с постов вице-канцлера и главы партии, а все министры из АПС в правительстве страны были заменены представителями АНП.