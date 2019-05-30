Air Serbia запустит прямые рейсы из Белграда в Киев

Об этом сообщают Крылья, передает БизнесЦензор.

Первый рейс из Белграда, из аэропорта Никола Тесла, в "Борисполь" будет выполнен 2 июня.

Компания будет выполнять три рейса в неделю по круглогодичному расписанию. Киев станет первым аэропортом, в который будет летать Air Serbia в Украине, и важным дополнением к маршрутной сети компании в Восточной Европе.

Полеты будут выполняться по вторникам и четвергам в 7:00 из Белграда и в 10:35 из Киева и по воскресеньям в 18:05 из Белграда и в 21:40 из Киева.

Расписание составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки в Тирану, Сараево, Софию, Дубровник, Сплит, Ларнаку, Афины, Салоники, Бейрут, Скопье, Подгорицу, Тиват, Бухарест, Цюрих и Нью Йорк.

Стоимость билетов в системе бронирования авиакомпании начинается от $139 из Белграда в Киев и $120 в обратном направлении.

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