Uber будет блокировать пассажиров с низким рейтингом

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Business Insider, передает БизнесЦензор.

Пассажиры, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение.

Например, нарушением правил будет считаться неряшливость клиента – если он оставит после себя мусор в машине. Или попытки принудить водителя ехать с нарушением скорости. За это водитель сможет присвоить пассажиру низкий рейтинг.

Клиенты Uber в США и Канаде, которые часто попадают в отрицательный рейтинг, будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.

"Уважение - это улица с двухсторонним движением, как и ответственность", – отметила руководитель отдела глобального бренда и инициатив Uber Кейт Паркер.

Тем самым она напомнила, что водителей давно оценивают на основе подобного рейтинга.

В компании не уточнили, какой уровень будет считаться предельно низким и влечь за собой наказание клиентов. Для водителей Uber такой порог был определен в 4,6 балла.

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