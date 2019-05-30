Саудовская Аравия вышла на первое место по импорту украинской курятины

Об этом говорится в отчете Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB), передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Так, Саудовская Аравия за указанный период закупила продукции на $54,7 млн (27,4% в общей структуре экспорта), Нидерланды – $33,1 млн (16,6%) и Словакия – $20 млн (10%).

Среди крупных покупателей украинской курятины также Ирак, Армения и Египет.

Как сообщалось, по данным ГФС, Украина в январе-апреле 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 138,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 32,8% – до $199,2 млн.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении – до 328,9 тыс. тонн, и на 30% в денежном выражении – до $506,6 млн.

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